Greenfield Festival Interlaken – Gänsehaut-Momente bei Alphornklängen Headbangen zu Alphornklängen? Das gibts wohl nur am Greenfield Festival. Dieses wurde am Donnerstag um 14 Uhr buchstäblich traditionell mit den Berner Oberländer Alphornbläsern eröffnet. Hans Peter Roth

Es geht los! Die Alphornbläser auf der Jungfrau Stage eröffneten am Donnerstagnachmittag buchstäblich traditionell das Greenfield Festival. Foto: Manuel Lopez

Donnerstag, kurz vor 14 Uhr. Es geht los. Das ist im Publikum spürbar. Was jetzt passiert, hat buchstäblich Tradition. «Wer ist zum ersten Mal am Greenfield?», ruft der Mann ins Publikum. Viele Hände gehen in die Höhe. «Und wer ist zum x-ten Mal hier?» Weit mehr Hände heben sich, das Gejohle ist ohrenbetäubend. «Dann wisst ihr, was jetzt kommt!» Der Speaker auf der Bühne muss die Alphornbläser gar nicht mehr ankündigen.