Langenthaler Wortgeschichten – Gänggele Halb daneben ist fast getroffen: An dieser Stelle interpretiert Stadtliterat Alexander Estis Mundartwörter auf seine Weise. Alexander Estis

Gänggele? Bei Alexander Estis sind es wahre Wunderschuhe. Bild: Alexander Estis/PD

Kennt ihr das Märchen von den Wunderschuhen, Gänggele genannt? Es sind Schuhe, mit silbernen Schnallen, mit spitzem Schnabel, mit hölzernen Absätzen. Schuhe, die dich selbst tragen, an unvorstellbare Orte, an herrliche, paradiesische Stätten.

Geschustert wird dies Fusswerk, so erzählt man, seit vielen Jahrhunderten von sieben elsässischen Meistern. Stirbt einer der Meister, so tritt ein anderer an seine Stelle, und zwar einer, der ebenso viele Haare im Bart hat wie der vorige. Sie versammeln sich also in der anbrechenden Dämmerung, die sieben Meister, und schustern bis zum Morgengrauen die Schuhe in einer verborgenen Grotte, von roten Störchen bewacht. Nur an einem einzigen Tag im Jahr dürfen sich die Meister zu dieser Vollbringung versammeln – dann nämlich, wenn der Saturn im siebzehnten Haus steht und ausserdem im Zeichen der Viper.

Dieses Zeichens wegen wohnt den Wunderschuhen auch eine gefährliche Macht inne: Machen lasterhafte Menschen von ihnen Gebrauch, so gelangen diese Menschen nicht an paradiesische, nicht an erquickliche, sondern an verhängnisvolle Orte: Ehebrecher finden sich hinter Klostermauern wieder, Neider vor verriegelten Palasttoren und Neunmalkluge auf der hintersten Schulbank.

Ob dieses Märchen wahr ist oder nicht, kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Sicher ist jedoch, dass unter dem gleichen Namen Schuhe hergestellt werden, die so aussehen, wie die Wunderschuhe – und davon besitze ich sogar das eine oder andere Paar. Sie haben natürlich keinerlei Zauberkraft. Dennoch führen sie mich manchmal an ganz unerwartete Orte, etwa in Kaufhäuser, wo ich – obwohl ich gar nichts benötige – Dinge erwerbe. Zum Beispiel noch ein Paar Gänggele.