Spital STS AG – Gabriel Schär neu an der Spitze Die Generalversammlung der Spital STS AG hat Urs Baumberger und Dominique Schmid in den Verwaltungsrat gewählt. Gabriel Schär wurde zum neuen Verwaltungsratspräsidenten ernannt.

Prof. Dr. med. Gabriel Schär ist neuer Verwaltungsratspräsident der Spital STS AG. Er übernimmt das Amt von Thomas Bähler. Foto: PD

Wechsel an der Spitze der Spital STS AG: Thomas Bähler, der bisherige Präsident des Verwaltungsrats, trat nach zehn Jahren im Gremium infolge Amtszeitbeschränkung zurück. Zu seinem Nachfolger wurde Prof. Dr. med. Gabriel Schär, seit 2016 Mitglied des Verwaltungsrats und bisheriger Vizepräsident, gewählt, wie die STS AG mitteilt.

Der 64-Jährige ist wohnhaft in Aarau und arbeitet seit Oktober 2020 als Direktor der Klinik für Gynäkologie am Universitätsspital Zürich. Vor seiner Anstellung in Zürich war er seit 1997 am Kantonsspital Aarau tätig. Seit 1991 verfügt Gabriel Schär über einen Lehrauftrag der Universität Zürich, seit 2004 ist er Titularprofessor der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich. Er ist in verschiedenen Fachverbänden im In- und Ausland als Vorstandsmitglied oder Präsident engagiert und war unter anderem Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Intensives Geschäftsjahr 2020

«Das Jahr 2020 stellte wegen der Coronavirus-Pandemie auch die Spital STS AG vor grosse Herausforderungen und hat in den Büchern Spuren hinterlassen», schreibt das Unternehmen weiter. Trotz grosser Anstrengungen aller Mitarbeitenden habe das positive Vorjahresergebnis finanziell nur dank der Ausgleichszahlung des Kantons Bern in der Höhe von rund 6 Millionen Franken gehalten werden können.

Gegenüber dem Vorjahr sei ein Rückgang im stationären Bereich von 16'263 auf 15'335 Patienten (–928 bzw. –5,7 Prozent zu verzeichnen. Die Nachfrage nach ambulanten Leistungen stagnierte im Vergleich zu 2019. Hinzu kommen rund 6100 Einsätze des Rettungsdienstes der Spital STS AG.

Umsatz von 273 Millionen Franken

Der Konzernumsatz betrug 273 Millionen Franken (Vorjahr: 277 Mio. Fr.). Es resultierte ein Gewinn von 4,7 Millionen Franken (Vorjahr: 4.6 Mio. Fr.). Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (Ebitda) beläuft sich auf 16 Millionen Franken. Das Eigenkapital sei um 4,7 Millionen auf 215 Millionen Franken gestiegen, was einer sehr soliden Eigenkapitalquote von 80,9 Prozent entspreche, so die Spital STS AG.

Ins Geschäftsjahr 2020 falle die Inbetriebnahme des ambulanten Operationszentrums Berner Oberland im Spital Thun. Weitergeführt worden sei zudem die umfassende Sanierung der Bettenstation im Spital Thun.

Das Aktionariat – Alleineigentümer ist der Kanton Bern – stimmte an der Generalversammlung der Spital STS AG sowohl der Jahresrechnung, dem Geschäftsbericht, der Verwendung des Bilanzergebnisses, der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen, der Entschädigung des Verwaltungsrats, den neuen Statuten als auch der Wiederwahl der Revisionsstelle zu.

Zwei neue Mitglieder im Verwaltungsrat

Urs Baumberger ist neuer Verwaltungsrat. Foto: PD

Neu in den Verwaltungsrat der Spital STS AG gewählt wurden Urs Baumberger und Dominique Schmid. Urs Baumberger, Dipl. Ingenieur und Betriebswirtschafter mit Executive MBA (Universität Zürich), ist seit 2009 Direktor des Kantonsspitals Nidwalden und seit 2012 zudem auch Stv. CEO des Luzerner Kantonsspitals. 2019 wurde er zum Spitalmanager des Jahres gewählt. Urs Baumberger hat verschiedene Verwaltungsratsmandate respektive Vorstandssitze inne und lebt in Stansstad/Fürigen.

Dominique Schmid arbeitete von 2017 bis 2021 als Leiter des Bereichs Innovations- & Technologie-Management (ITM) und Mitglied der Geschäftsleitung für das St.-Clara-Spital in Basel. Seit diesem Jahr ist der Spezialist in den Bereichen Finanzen, Digitalisierung und Führung selbstständig tätig. Dominique Schmid hat verschiedene Verwaltungsratsmandate inne und lebt in Ostermundigen.

Auch Dominique Schmid wurde neu in den Verwaltungsrat gewählt. Foto: PD

Die sechs bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Gabriel Schär (Zürich), Marianne Haueter (Oberwil im Simmental), Monika Maritz Mosimann (Thun), Corinne Reuteler (Gstaad), Alphons Schnyder (Zürich) und Peter Stähli (Steffisburg) wurden für ein weiteres Jahr wiedergewählt. Der langjährige Präsident des Verwaltungsrats der Spital STS AG. Thomas Bähler, wurde an der Generalversammlung für sein langjähriges Engagement zugunsten der Spital STS AG gewürdigt und verabschiedet.

