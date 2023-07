Preiserhöhung im Schweizer ÖV – GA wird teurer – aber weniger als geplant Der Preisüberwacher erzielt eine Einigung über die Tariferhöhung im ÖV. Ticketpreise für den öffentlichen Verkehr steigen weniger stark an, als angekündigt.

Der Preis des GA-Erwachsene 2. Klasse wird mit 135 Franken weniger stark erhöht als ursprünglich geplant. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Verkehrs werden Ende 2023 weniger stark zur Kasse gebeten als vorgesehen. Der Preisüberwacher und Alliance Swisspass einigten sich auf eine Erhöhung des 2. Klasse-GA-Preises um 3,5 statt wie angekündigt um 5,7 Prozent.

Über das gesamte Sortiment wird die Erhöhung ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 3,6 Prozent statt der ursprünglich geplanten 4,3 Prozent betragen, wie der Preisüberwacher am Donnerstag mitteilte. In den neuen Tarifen ist die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte aufgrund der AHV-Reform inbegriffen.

Das Generalabonnement (GA) für die 2. Klasse wird gemäss der Einigung statt 4080 neu 3995 Franken kosten. Das GA für unter 25-Jährige kommt auf 3495 statt 3580 Franken zu stehen.

Das entlastet die GA-Besitzerinnen und -Besitzer um gesamthaft 12 Millionen Franken. Zudem verpflichtete sich die Branche bei Preisüberwacher Stefan Meierhans, 2024 Sparbilette mit mit einem Rabattumfang von 37 Millionen Franken zu verkaufen.

