Traumlos in der Champions League – Futsal Minerva trifft auf Benfica Lissabon Die Stadtberner Futsaler bekommen es in der 2. Runde der Uefa Champions League mit dem achtfachen portugiesischen Meister Benfica Lissabon zu tun. Adrian Lüpold

Ein Los, das Jubelstürme auslöst: Futsal Minerva um Captain Yves Mezger trifft in der Champions League auf Benfica Lissabon. Foto: Iris Andermatt

Fantastisches Los für Futsal Minerva. Die Stadtberner treffen in der 2. Runde der Uefa Champions League auf keinen geringeren Gegner als Benfica Lissabon. Das Spiel wird am 16. oder 17. Januar 2021 unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Berner Weissensteinhalle stattfinden.

Benfica Lissabon ist im Fussball eine absolute Weltmarke, umfasst aber auch verschiedene andere Sportabteilungen und gehört somit zu den grössten Sportclubs der Welt. Die Futsalequipe von Benfica sicherte sich bereits achtmal den nationalen Titel. Der grösste Erfolg datiert indes aus dem Jahr 2010, als sich die Portugiesen zum bisher einzigen Mal auch die europäische Futsalkrone aufsetzen konnten.

Futsal hat in Portugal einen immensen Stellenwert. Die Akteure von Benfica sind allesamt Profis und werden gegen Futsal Minerva als grosse Favoriten ins Spiel gehen. «Benfica gehört zu den besten Teams in Europa. Es ist ein absolutes Traumlos für uns», sagt Minervas Präsident Miro Prskalo.