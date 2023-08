Futsal – Minerva startet die Champions-League-Kampagne Auf Zypern wollen die Berner diese Woche auf europäischer Ebene die Vorrunde überstehen. Der Club setzt sich noch weitere hohe Ziele. Jürg Sigel

Für Minerva (in Gelb) soll es nach dem sechsten Schweizer-Meister-Titel auch auf europäischem Niveau klappen. Foto: Thomas Hofel

Futsal? Der Name stammt vom portugiesischen «futebol de salão» respektive vom spanischen «fútbol sala» ab. Es ist Fussball, der in Hallen auf Handballtore gespielt wird. Auf dem Platz stehen jeweils ein Torhüter und vier Feldspieler. Die Partien dauern zweimal 20 Minuten, wobei die Zeit bei jedem Unterbruch angehalten wird. Weil sich die Akteure auf engstem Raum bewegen und es keine Bandenbegrenzung gibt, ist beachtliches technisches Können erforderlich.

Dieses Können ist beim Personal von Futsal Minerva so bemerkenswert gross wie bei keinem anderen Schweizer Club. Die Berner sind in der heimischen Liga seit längerer Zeit nicht mehr bezwungen worden. In der vergangenen Saison beendete das Team von Cheftrainer Pedro Santos die Regular Season ungeschlagen mit 23 Siegen und einem Unentschieden. Auch in den Playoffs gewann Minerva sämtliche Partien und sicherte sich den sechsten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Dazu triumphierte der Verein im Cup, der erstmals ausgetragen wurde.

«Wir sind in der Favoritenrolle»

Bis zum Start der neuen Schweizer Meisterschaft, die am 15. Oktober mit einem Heimspiel in den Sporthallen Weissenstein beginnt, dauert es noch etwas. Ernst gilt es für die Berner gleichwohl schon. Ab Mittwoch bestreiten sie in Limassol (Zypern) die Champions-League-Vorrunde. Startgegner ist der FC Fiorentino aus San Marino. Weiter geht es am Donnerstag gegen den Gastgeber AEL sowie am Samstag gegen Jerewan (Armenien). Der Gruppensieger – allenfalls reicht auch Rang 2 – qualifiziert sich für die Hauptrunde vom 24. bis zum 29. Oktober, wofür 23 Mannschaften gesetzt sind. 55 Mannschaften aus 51 Verbänden nehmen an der Champions-League-Kampagne teil. Spanien, Portugal, Kasachstan und Kroatien sind doppelt vertreten. Titelverteidiger ist Mallorca Palma.

Nach den nationalen Erfolgen strebt Minerva danach, jetzt auch international ein Ausrufezeichen zu setzen. Das würde dem Plan des Schweizer Futsal-Vorzeigeclubs entsprechen. Vor drei Jahren verkündete Vereinspräsident Mira Prskalo: «Bis 2024 möchten wir zu den Top 16 in Europa gehören.» Heute sagt er: «Ob dies schon in zwölf Monaten der Fall sein wird, weiss ich nicht. Aber wir sind auf dem richtigen Weg dorthin.» Was den Auftritt auf der europäischen Bühne in dieser Woche betrifft, käme es einer Überraschung gleich, wenn Minerva in der Vorrunde scheitern sollte. Prskalo: «In Limassol sind wir in der Favoritenrolle.»

Schritt in Richtung Halb-Professionalität

Minerva setzt auf Kontinuität. Die Verträge mit dem Trainerteam um Pedro Santos wurden bis 2028 verlängert. Die bisherigen Spieler konnten alle gehalten werden. Neu verpflichtet wurden zudem Matej Fidersek (Past Gliwice, Polen) sowie Ex-Breitenrain-Torgarant Miroslav Konopek, der gemäss Tansfermarkt.ch ab dieser Saison eigentlich im Dress von Bosporus auflaufen sollte. Das war wohl auch so geplant. Nun aber hat Konopek zu Futsal Minerva gewechselt. Früher wären Einsätze sowohl auf dem Rasen als auch in der Halle noch möglich gewesen. «Inzwischen geht das nicht mehr», sagt Prskalo und verrät, dass Minerva allmählich den Schritt Richtung Halbprofessionalität tätigen will.

Im Mai dieses Jahr feiert Minerva seinen sechsten Schweizer-Meister-Titel der Vereinsgeschichte. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Bis jetzt sind sämtliche Spieler Amateure. Prskalo: «Was sie finanziell erhalten, ist eine Spesenvergütung, wie sie etwa im 1.-Liga-Fussball üblich ist.» Das gilt auch für die Ausländer, «die wir jeweils dank eines im Futsal nicht unüblichen sehr guten Netzwerkes finden». Und diesen Spielern ist der Club bei Integration, Job- und Wohnungssuche behilflich – stets erfolgreich.

So erfolgreich, wie Minerva diese Woche auf Zypern abschneiden will.

