Leserreaktionen – «Fussgängerunterführung ist nicht zwingend» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum geplanten neuen Styling für den Hirschengraben.

Ein Leser findet, dass der geplante Umbau am Hirschengraben zu Recht die Emotionen hochgehen lässt. Foto: Adrian Moser

Zu «Stadtrat stellt Adrian von Bubenberg weg»

Das geplante neue Styling für den Hirschengraben lässt zu Recht die Emotionen hochgehen. Denn eine 33 Millionen Franken teure Fussgängerunterführung unter dem Bubenbergplatz sowie ein Baummassaker und eine Bodenversiegelung im Hirschengraben-Pärkli sind alles andere als zwingend. Nach Eröffnung des neuen Bahnhofzugangs werden in den Spitzenstunden knapp 100 Buskurse und nurmehr circa 600 Motorfahrzeuge – fünfmal weniger als vor 30 Jahren – vor dem Burgerspittel durchfahren. Solche Verkehrsmengen sind problemlos vereinbar mit einer reinen «à-niveau»-Platzquerung für Fussgänger – ohne längere Wartezeiten als heute. In derselben BZ-Ausgabe steht: Berns Schuldenberg droht innert vier Jahren um 40 Prozent auf 1.5 Milliarden Franken anzuwachsen, weshalb der Gemeinderat gelobt, alle geplanten Investitionen auf den Prüfstand zu stellen. Ein Verzicht auf die unnötige Fussgängerunterführung und Umgestaltung des Hirschengrabens drängt sich geradezu auf. Pierre Pestalozzi, Wabern

Zu «Berset erhält Hilfe von Kantonen»

Bundesrat Alain Berset (SP) sagte mehrmals, dass sich die aktuelle Situation auf einem sehr hohen Niveau bewege. Ich verstehe nicht, weshalb er die Gefahr nicht als hoch genug ansieht und stärkere Einschränkungen vornimmt. Denn nun startet eine schwierige Zeit: Die Skisaison beginnt und Weihnachten steht vor der Tür. Berset redet nur im Kreis herum und will keinem weh tun. Zuerst müssen aber die Fallzahlen runter! Sollten wir im Januar 2021 eine Katastrophe haben, kann uns Bundesrat Berset nur den Wunsch erfüllen, dass er zurücktritt. So werden wir nie aus der Corona-Pandemie herauskommen. Erwin Baur, Gunten

Zu «Ladenbesitzer und Beizer müssen Miete bezahlen»

Dem Parlament kann man nichts glauben. Im Frühling wurde mit grossen Worten die Unterstützung der Geschäftsmieter angekündigt und gut sieben Monate später will man nichts mehr davon wissen und versenkt die Vorlage. Gleichzeitig wurden weitere 12 Millionen ohne Not, kommentarlos an die Landwirtschaft verteilt. Im Frühling war das Parlament abgetaucht und der Bundesrat konnte in Ruhe die nötigen Corona-Massnahmen treffen, die gut und angemessen waren. Bei der zweiten Welle hat wiederum jeder Politiker die bessere Vorgehensweise zugunsten des Geldes im Köcher. Ich bin heute überzeugt, dass wir spätestens im Januar 2021 im zweiten Lockdown sein werden. Dann werden wir von den gleichen bürgerlichen Politikern nichts mehr hören, denn diese werden abtauchen. Heinz Furrer, Blumenstein

Zu «Die reichsten Berner sind vor allem Gstaader»

Gemäss dem Rating des Wirtschaftsmagazins «Bilanz» ist das Vermögen der 300 Reichsten um 5 Milliarden angestiegen, auf zusammen 707 Milliarden Franken. Zum Vergleich: Das Bruttoinlandprodukt der Schweiz betrug 2019 rund 727 Milliarden. Die Zahl der straflosen Selbstanzeigen ist in letzter Zeit stark angestiegen. Der Kanton Zürich meldete im Frühjahr 2020 rund 10 Milliarden angezeigte Vermögen. Dies geschah vor allem auf Druck des weltweiten Datenaustausches von Bankdaten. Die entgangenen Steuerausfälle gehen über Jahrzehnte hinweg in mehrstellige Milliardenbeträge und haben die öffentlichen Finanzhaushalte massiv geschwächt. Die korrekten Steuerzahler mussten die Defizite ausgleichen und wurden teilweise mit Steuererhöhungen und Sparprogrammen bedacht. Die bürgerlichen Parteien versuchen diesen Skandal unter den Teppich zu wischen. Sämtliche Vorstösse aus dem rot-grünen Lager zur Aufhebung des Bankgeheimnisses wurden abgeschmettert. Wie lange noch? Erwin Roos, Ostermundigen