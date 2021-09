Zeugenaufruf in Herzogenbuchsee – Fussgängerin wurde von Auto erfasst Am Montagmorgen ist auf der Wangenstrasse in Buchsi ein Fahrzeug in eine Fussgängerin geprallt. Die Frau musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Vorne bei der Kreuzung beim Gemeindehaus kam es zum Unfall. Quelle: Google maps

Um circa 6.10 Uhr am Montag, 6. September, ereignete sich ein Unfall auf der Wangenstrasse in Herzogenbuchsee. Dies wurde der Kantonspolizei Bern nachträglich gemeldet, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen beabsichtigte eine Fussgängerin, die Strasse via Fussgängerstreifen von der Zürichstrasse in Richtung Mani-Matter-Platz zu überqueren. Dabei sei sie von einem Auto, das von der Bernstrasse her kommend links in die Wangenstrasse abgebogen sei, erfasst worden. Warum es zum Zusammenstoss gekommen war, muss gemäss der Polizei noch geklärt werden.

Die Fussgängerin kam beim Unfall zu Fall. Nachdem sich der Autolenker nach dem Befinden der Fussgängerin erkundigt und die lenkende Person des nachfolgenden Fahrzeuges gehupt habe, sei der Lenker in sein Auto eingestiegen und habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne dass die Beteiligten die Personalien ausgetauscht hätten. Die Fussgängerin, die sich beim Unfall verletzt hatte, begab sich anschliessend selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Kantonspolizei Bern sucht zur Klärung der genauen Umstände Zeugen. Insbesondere der Lenker des involvierten Autos sowie die lenkende Person des nachfolgenden Fahrzeuges werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

tg

