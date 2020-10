Polizei sucht Zeugen – Fussgängerin von Roller angefahren In Orpund sind am Montagmorgen eine Frau und ein Rollerfahrer zusammengestossen. Die Fussgängerin wurde dabei leicht verletzt.

Am Montag um 6.15 Uhr wollte eine Frau in Orpund die Strasse überqueren, doch wurde sie auf einem Fussgängerstreifen von einem Roller angefahren, der von Biel her unterwegs war. Sowohl die Fussgängerin als auch der Rollerfahrer stürzten.

Nachdem sich der Rollerfahrer nach dem Befinden der Fussgängerin erkundigt hatte, setzte er seine Fahrt fort, ohne dass die Beteiligten die Personalien ausgetauscht hatten. Die Fussgängerin begab sich nach dem Unfall selbstständig in ärztliche Behandlung. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Die Kantonspolizei Bern sucht zur Klärung des genauen Unfallhergangs Zeugen. Personen, die Angaben machen können, insbesondere auch der Lenker des Rollers, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden.

mb/pd