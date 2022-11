Unfall in Ostermundigen – Fussgängerin von Lastwagen erfasst Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bernstrasse in Ostermundigen ein Unfall. Eine Fussgängerin wurde verletzt. Laura Waldorff

Kurz vor der Unterführung bei der Bernstrasse in Ostermundigen kam es am Dienstagmorgen zu einem Unfall. Eine Fussgängerin wurde von einem anfahrenden Lastwagen erfasst, der in Richtung Unterführung unterwegs war.

Die Polizei teilt mit, dass die Fussgängerin von der Feuerwehr geborgen werden konnte und mit der Ambulanz ins Spital gebracht wurde. Sie erlitt leichte Verletzungen. Die Unfallursache ist noch unklar.

Auf der Linie 10 kam es zu Ausfällen und Verspätungen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.