Unfall in Stettlen – Fussgängerin von Auto erfasst und verletzt

Am Mittwochabend wurde in Stettlen eine 64-jährige Frau bei einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst. Die Frau wurde dabei verletzt.

In Stettlen ist am Mittwochabend eine Fussgängerin von einem Auto erfasst worden. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war eine Autolenkerin kurz vor 18.30 Uhr auf der Bernstrasse in Richtung Ostermundigen unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 95 beabsichtigte in diesem Moment eine 64-jährige Frau im Bereich eines Fussgängerstreifens die Strasse zu überqueren. Aus noch zu klärenden Gründen wurde die Frau dabei vom Auto erfasst. Die 64-Jährige wurde verletzt und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Für die Dauer der Unfallarbeiten war die Bernstrasse während anderthalb Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr Stettlen richtete eine Umleitung ein. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

pd/tag

