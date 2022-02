Unfall in Saanen – Fussgängerin von Auto erfasst – Lenker fuhr weiter In Saanen wurde eine Fussgängerin von einem Auto angefahren. Die Frau wurde ins Spital gebracht. Der Lenker setzte die Fahrt fort, konnte aber angehalten werden.

Das Dorf Saanen aus der Vogelperspektive. Der Unfall ereignete sich auf der Dorfstrasse. Foto: Bruno Petroni

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Dorfstrasse in Saanen eine Kollision zwischen einem Auto und einer Fussgängerin ereignet, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. «Gemäss aktuellem Kenntnisstand war ein Auto auf der Oeystrasse von Chateau-d’Oex herkommend unterwegs und bog nach rechts in die Dorfstrasse ab», heisst es weiter. Aus noch zu klärenden Gründen habe das Auto dort auf Höhe eines Getränkeladens eine Fussgängerin erfasst, die sich auf dem Trottoir befand.

Der Autolenker fuhr anschliessend weg, ohne anzuhalten. Die 70-jährige Fussgängerin wurde verletzt, durch ein ausgerücktes Ambulanzteam medizinisch erstversorgt und ins Spital gebracht. Im Rahmen der Suchaktion nach dem Auto, das in die Kollision verwickelt war, wurden laut Polizei auf mehreren Ebenen Ermittlungen durchgeführt. Diese hätten «zur Identifizierung des mutmasslichen Fahrers und schliesslich am Freitag zur Anhaltung an seinem ausserkantonalen Wohnort» geführt. Zur Klärung der genauen Unfallursache seien weitere Ermittlungen im Gang.

pkb

