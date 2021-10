Unfall in Niederbipp – Fussgängerin von Auto angefahren Am Mittwoch erfasste ein Autofahrer in Niederbipp eine 96-jährige Frau. Sie wurde schwer verletzt mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Eine 96-jährige Frau war am Mittwochnachmittag mit einem Rollator auf einem Parkplatz an der Oberen Dürrmühlestrasse in Niederbipp unterwegs als ein Auto sie anfuhr. Sie stürzte, verletzte sich schwer und wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Wie die Kantonspolizei mitteilt, versuchte der Autofahrer vermutlich, den Parkplatz zu verlassen. Die Kantonspolizei hat nun Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, wie es zum Unfall kam.

PD/ps

