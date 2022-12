Auf der Burgerstrasse in Thun – Fussgängerin von Auto angefahren In Thun ist am Samstagmorgen eine Fussgängerin angefahren und dabei leicht verletzt worden. Sie wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Am Samstagmorgen kurz vor 7.40 Uhr hat sich auf der Burgerstrasse in Thun ein Verkehrsunfall ereignet. Gemäss aktuellen Erkenntnissen wollten zwei Fussgängerinnen auf Höhe der Pestalozzistrasse den dortigen Fussgängerstreifen überqueren. Dabei wurde eine der beiden Frauen von einem Auto angefahren, das von der Weststrasse herkommenden in Richtung Allmend fuhr. Die 70-jährige Frau stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Ein Ambulanzteam brachte sie ins Spital. Die Lenkerin oder der Lenker des Autos fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen, wie sie mitteilt. In diesem Zusammenhang werden die Lenkerin oder der Lenker des am Unfall beteiligten Autos und Personen, die Angaben zum Unfall machen können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 033 227 61 11 zu melden.

pkb

