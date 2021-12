Auf Zebrastreifen in Ipsach – Fussgängerin von Auto angefahren In Ipsach ist am Dienstagabend eine Fussgängerin von einem Auto erfasst worden. Die

Frau wurde schwer verletzt mit der Rega ins Spital geflogen.

Am Dienstag kurz vor 17.20 Uhr wurde in Ipsach eine Frau von einem Auto angefahren. Eine Autolenkerin war von Nidau her in Richtung Ipsach Zentrum unterwegs, als ihr Fahrzeug bei der Verzweigung Bahnweg eine Fussgängerin erfasste, die dort auf einem Zebrastreifen die Strasse überquerte.

Die Fussgängerin wurde dabei schwer verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Aufgrund der Rettungs- und Unfallarbeiten war ein Fahrstreifen während zirka einer Stunde blockiert. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen.

