In Saaner Begegnungszone – Fussgängerin stürzte gegen Hauswand Am Mittwochnachmittag ist eine Fussgängerin in Saanen in unmittelbarer Nähe eines rückwärtsfahrenden Autos verunfallt.

In der Saaner Begegnungszone (Archivbild) verunfallte am Mittwoch eine Fussgängerin. Foto: Archiv BOM

In unmittelbarer Nähe eines rückwärtsfahrenden Autos sei eine Fussgängerin am Mittwochnachmittag in Saanen verunfallt, teilte am Donnerstagmorgen die Kantonspolizei mit. Gemäss Erkenntnissen der Kantonspolizei war die Frau in der Begegnungszone unterwegs, als sie stürzte und gegen eine Hauswand fiel.

Die verletzte Frau sei umgehend von Passanten erstbetreut und in der Folge durch ein Ambulanzteam vor Ort versorgt worden. Für den Transport ins Spital wurde ein Helikopter der Rega beigezogen. Aufgrund des Rettungseinsatzes war die Dorfstrasse vorübergehend nur eingeschränkt passierbar.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Hergangs aufgenommen. Eine Kollision mit einem in unmittelbarer Nähe rückwärtsfahrenden Autos schliesst die Kantonspolizei nach eigenen Angaben «zum aktuellen Zeitpunkt nicht aus».

pd

