Verkehrsunfall in Malleray – Fussgängerin nach Unfall verstorben Am Mittwochabend wurde in Malleray eine 79-jährige Fussgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Frau verstarb noch auf der Unfallstelle.

In Malleray (Gemeinde Valbirse) kam es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach aktuellen Erkenntnissen war ein Auto kurz nach 17.45 Uhr auf der Hauptstrasse von Pontenet in Richtung Bévilard unterwegs. Bei der Verzweigung Richtung Bahnhof Malleray-Bévilard beabsichtigte der Fahrzeuglenker nach links in Richtung Bahnhofplatz abzubiegen.

Aus noch zu klärenden Gründen kam es dabei zur Kollision mit einer Fussgängerin. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen durch ein Ambulanzteam konnte nicht verhindert werden, dass die 79-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern noch auf der Unfallstelle verstarb.

Für die Unfall- und Rettungsarbeiten musste der Bahnhofplatz für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei zu melden.

pd/tag

