Von Lastwagen erfasst – Fussgängerin nach Unfall in Beitenwil verstorben Am frühen Mittwochabend ist in Beitenwil bei Rubigen eine Fussgängerin bei einem Unfall mit einem Lastwagen verstorben. Der Unfallhergang ist unklar, die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Mittwochabend kam es in Beitenwil (Gemeinde Rubigen) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Lastwagen hinter einem Postauto auf der Worbstrasse von Rubigen herkommend in Richtung Worb unterwegs. Auf Höhe der Haltestelle Beitenwil wurde um zirka 17.05 Uhr eine Fussgängerin von dem Lastwagen erfasst. Sie erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb. Wie die Polizei meldet, handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 78-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern.

Für die Unfallarbeiten musste die Worbstrasse in Beitenwil während mehrerer Stunden gesperrt werden. Durch die Feuerwehr Rubigen wurde eine Umleitung eingerichtet. Weiter stand das Care Team des Kantons Bern im Einsatz.

Zum Unfallhergang wurden Ermittlungen aufgenommen. Die Kantonspolizei Bern sucht nach Zeugen. Personen, die Angaben zum gestrigen Unfall bei der Bushaltestelle Beitenwil machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden.

