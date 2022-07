Im Zentrum von Seftigen – Fussgängerin bei Unfall verletzt Eine Fussgängerin stiess im Dorfzentrum von Seftigen mit einem Auto zusammen. Dabei wurde sie verletzt.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Bern stellte am Freitagmorgen um 9.05 Uhr auf der Dorfstrasse in Seftigen einen Unfall fest. Eine Frau fuhr mit ihrem Auto zwischen dem Bahnhof und dem Dorfplatz-Zentrum in Richtung Heimberg, als eine Fussgängerin die Strasse überqueren wollte.

Dabei kollidierten die Fussgängerin und das Auto, die Fussgängerin wurde verletzt. Sie wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Für die Dauer der Unfallarbeiten wurde der Verkehr auf der Dorfstrasse durch die Feuerwehr Seftigen während rund einer Stunde wechselseitig geführt.

Warum es zur Kollision kam, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

pd/maz

