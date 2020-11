Unglück in Frutigen – Fussgängerin bei Unfall schwer verletzt Am Montagmorgen hat sich in Frutigen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Fussgängerin wurde dabei schwer verletzt und mit einem Helikopter ins Spital geflogen.

Die Fussgängerin wurde mit einem Helikopter ins Spital geflogen (Themenbild). Foto: Archiv

Am Montag, kurz vor 6.45 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass sich in Frutigen ein Unfall ereignet hat. Eine Fussgängerin war im Bereich des Fussgängerstreifens an der Adelbodenstrasse auf Höhe des Spitals im Begriff, die Strasse zu überqueren. Zeitgleich fuhr ein Autolenker auf der Adelbodenstrasse von Adelboden her in Richtung Frutigen. «Dabei wurde die Fussgängerin aus noch zu klärenden Gründen vom Auto erfasst», teilt die Kantonspolizei mit.