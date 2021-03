Unfall auf der A1 – Fussgänger war auf Autobahn unterwegs Am Mittwochabend erfasste eine Autolenkerin in der Nähe der Raststätte Deitingen Nord einen Mann, der auf die Fahrbahn lief. Er wurde schwer verletzt.

Beim Zusammenstoss mit dem Auto wurde der Mann schwer verletzt. Foto: PD

Der haarsträubende Unfall ereignete sich am Mittwochabend, 24. März, auf der A1 zwischen der Autobahnraststätte Deitingen Nord und der Verzweigung Luterbach: Eine Automobilistin war kurz vor 19.30 Uhr in Fahrtrichtung Bern unterwegs und erfasste – trotz versuchtem Ausweichmanöver – einen 34- jährigen Mann, der vom Pannenstreifen her unverhofft auf die Autobahn lief. Seine Beweggründe gelte es noch zu klären, wie die Polizei Kanton Solothurn mitteilt.

Beim Aufprall wurde der Fussgänger schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen. Die Automobilistin wurde mit einer Ambulanz zur ärztlichen Kontrolle ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, blieb gemäss derzeitigen Erkenntnissen aber unverletzt.

Aufgrund des Unfalls musste die Autobahn A1 im Bereich der Unfallstelle in Richtung Bern während rund drei Stunden gesperrt werden. Dies hatte entsprechende Verkehrsbehinderungen zur Folge. Der Verkehr wurde via Autobahnanschluss Wangen an der Aare abgeleitet. Im Einsatz standen mehrere Polizeipatrouillen und Ambulanz-Teams, die Rega, die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn, die Firma NSNW (Nationalstrassen Nordwestschweiz) und ein Abschleppunternehmen.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei des Kantons Solothurn haben umgehend Ermittlungen zum Unfallhergang sowie den Umständen aufgenommen. Sie suchen in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Oensingen unter der Telefonnummer 062 311 76 76 zu melden.

