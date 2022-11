Schwerer Unfall in Rubigen – Fussgänger von Auto tödlich verletzt Ein Mann ist am frühen Mittwochabend in Rubigen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Im Spital erlag er seinen Verletzungen.

Am Mittwochabend ereignete sich in Rubigen ein schwerer Unfall. Kurz nach 18 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Worbstrasse Richtung Rubigen. Zur gleichen Zeit überquerte ein Mann beim Schulhaus den Fussgängerstreifen, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen wurde der Fussgänger vom Auto erfasst.

Eine Ambulanz brachte den Mann ins Spital. Zu seiner Identität hat die Polizei Hinweise, formell identifiziert ist er aber noch nicht. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Für die Rettungs- und Unfallarbeiten war die Worbstrasse mehrere Stunden lang gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

SDA/law

