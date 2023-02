Verkehrsunfall in Belp – Fussgänger von Auto erfasst und schwer verletzt Am Dienstagmorgen ist in Belp ein Fussgänger nach dem Überqueren der Strasse von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Ein Fussgänger ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Belp schwer verletzt worden. Er war nach dem Überqueren eines Fussgängerstreifens von einem Auto erfasst worden. Der Mann wurde in kritischem Zustand in ein Spital gebracht.

Der Mann war zunächst von Passanten betreut und vom Ambulanzteam erstversorgt worden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Wieso der Mann vom Auto erfasst wurde, wird ermittelt. Der Unfall ereignete sich kurz nach neun Uhr auf der Rubigenstrasse Höhe Verzweigung Muristrasse.

SDA

