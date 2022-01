Unfall in Zollikofen – Fussgänger von Auto erfasst – schwer verletzt Am Donnerstagmorgen ist in Zollikofen ein Fussgänger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Unfallhergang wird untersucht.



Am Donnerstagmorgen kurz nach 6.35 Uhr kam es auf der Bernstrasse in Zollikofen zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten. Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Autofahrer von Zollikofen her auf der Bernstrasse in Richtung Bern. Auf der Höhe der Hausnummer 131 versuchte ein Mann die Bernstrasse zu überqueren, als er aus noch zu klärenden Gründen vom Auto erfasst wurde.

Er wurde dabei schwer verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

sih/pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.