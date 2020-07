Verkehrsunfall im Gwatt – Fussgänger von Auto erfasst Am Sonntagmittag ist beim Camping im Gwatt ein Fussgänger von einem Auto erfasst worden.

Verkehrsunfall beim Campingplatz im Gwatt. Foto: Keystone

Etwa gegen 14 Uhr ist es am Sonntagnachmittag auf der Gwattstrasse im Gwatt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Kantonspolizei fuhr ein Auto stadtauswärts und erfasste im Bereich des Campingplatzes einen Fussgänger. «Die Autofahrerin hielt an, sprach den Fussgänger an und stellte daraufhin das Auto am Strassenrand ab», heisst es in einer Kapo-Meldung. In der Zwischenzeit entfernte sich der Fussgänger jedoch vom Unfallort.

«Gestützt auf die bisherigen Erkenntnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann verletzt ist», teilt die Kapo mit. Gemäss Aussagen hatte der etwa 20-Jährige mit heller Hautfarbe ein Baseballcap verkehrt herum aufgesetzt und trug einen Rucksack oder Turnbeutel. Er dürfte in Richtung Seeufer weitergegangen sein. Die Kantonspolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Insbesondere wird auch der genannte Fussgänger gebeten, sich unter der Telefonnummer 033 227 61 11 zu melden.

