Unfall in Schüpbach – Fussgänger verletzt, Polizei sucht Zeugen Nach einem Zusammenprall mit einer Rollerfahrerin musste ein Fussgänger in ärztliche Behandlung.

Am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr kam es auf der Eggiwilstrasse in Schüpbach zu einem Unfall, wie die Kantonspolizei mitteilt. Auf Höhe der Bushaltestelle «Schüpbach Rössli» wollte ein Fussgänger die Strasse überqueren. Dabei wurde er von einem Roller erfasst, der von Eggiwil her Richtung Signau unterwegs war.

Der Fussgänger stürzte und musste sich nach dem Zusammenprall in ärztliche Behandlung begeben. Die Rollerfahrerin ihrerseits setzte die Fahrt fort, ohne dass die Beteiligten die Personalien ausgetauscht hatten. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei nun Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfall machen können – insbesondere die Lenkerin des Rollers –, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

