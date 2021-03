Thuner Fussgängerzone und Quai – Fussgänger und Velofahrer: Rücksicht ist gefordert Eine Kampagne wirbt für ein rücksichtsvolleres Miteinander in der Thuner Fussgängerzone und am Aarequai. Welche Regeln gelten? Godi Huber

Neue Kampagne für Langsamverkehr in Thun: Im Bälliz wird eine Tempoüberwachung installiert. Stadtpräsident Raphael Lanz (l.) und Gemeinderat Konrad Hädener demonstrieren, wie es geht. Foto: Patric Spahni

Stadtpräsident Raphael Lanz und Gemeinderat Konrad Hädener fahren mit gutem Beispiel voran: Im Schritttempo passieren sie mit dem Velo das Thuner Bälliz; ein grüner Smiley auf der Tempoanzeige signalisiert, dass sie mit der richtigen Geschwindigkeit unterwegs sind.

Der Smiley ist Teil einer Kampagne, welche die Stadt Thun zusammen mit der Gemeinde Hilterfingen, der Kantonspolizei und regionalen Verkehrsorganisationen zum Frühlingsanfang lanciert.

Ein sicheres Miteinander

«Bike & Walk, Let It Slow» heisst die Kampagne. Diese soll in der Fussgängerzone in der Thuner Innenstadt sowie auf dem Aarequai und der Schwäbispromenade ein rücksichtsvolleres und sicheres Miteinander von Fuss- und Veloverkehr fördern.

Mit der Eröffnung des Schlossberg-Parkings Ende 2018 wurde in grossen Teilen der Thuner Innenstadt die Fussgängerzone eingeführt, gleichzeitig ist auch das Velofahren erlaubt. Ebenso teilen sich die Fussgängerinnen und Velofahrer die Promenaden am Aarequai und im Schwäbis.

«Regeln nicht allen bekannt»

Nicht immer funktioniert das Miteinander reibungslos, wie die Stadt vor den Medien durchblicken liess. Velos sind zum Teil zu schnell unterwegs oder überholen mit zu wenig Abstand. Bauvorsteher Konrad Hädener sieht einen Grund darin, «dass die geltenden Regeln vermutlich noch nicht allen bekannt sind».

Diese Regeln gelten Infos einblenden Ich bin als Velofahrer in der Thuner Fussgängerzone unterwegs. Darf ich das, und welche Regeln muss ich einhalten? Ich darf mit dem Velo durch die Fussgängerzonen im Bälliz und in der Hauptgasse fahren. Aber ich fahre im Schritttempo und lasse den Fussgängerinnen und Fussgängern den Vortritt. Ich fahre rücksichtsvoll und klingle nur im Notfall. Bin ich in Eile, umfahre ich die Fussgängerzone. Fahre ich ein schnelles E-Bike mit gelber Nummer, muss ich den Motor in der Fussgängerzone ausschalten. Ich bin als Velofahrerin am Aarequai oder auf der Schwäbispromenade unterwegs. Was muss ich beachten? Ich darf mit dem Velo auf den genannten Fusswegen fahren. Ich fahre jedoch langsam, und die Fussgänger haben auch hier immer Vortritt. Ich überhole mit Abstand, und bei dichtem Verkehr schiebe ich das Velo. Bin ich in Eile, wähle ich eine Alternativroute. Fahre ich ein E-Bike mit gelber Nummer, muss ich den Motor auch auf dem Fussweg ausschalten. (ghs)

Ziel der Kampagne ist es deshalb, die Regeln «auf sympathische Art rüberzubringen», wie der Stadtpräsident, selbst ein bekennender Biker, erklärte. Kann das Ziel erreicht werden, «steigert sich die Aufenthaltsqualität für alle», so Lanz.

Aktionstage geplant

Der Aufwand, den die Behörden für die Sensibilisierung betreiben, ist erheblich. Von März bis September sind Aktionstage geplant, an denen Velofahrende und Passantinnen und Passanten direkt angesprochen und mit Flyern und Plakaten auf die geltenden Regeln aufmerksam gemacht werden.

«Ein rücksichtsvolles Miteinander steigert die Aufenthaltsqualität für alle.» Raphael Lanz, Stadtpräsident Thun

Weiter markiert die Kantonspolizei eine verstärkte Präsenz, und zusätzlich zur Tempoanzeige werden an neuralgischen Stellen auch Bodenmarkierungen mit Slogans angebracht. Bussen sollen – abgesehen von «krassen Fällen» – derzeit nicht verteilt werden, wie Hädener erklärte.

Mehrverkehr wegen Corona

Es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb Thun mit «Bike & Walk» in die Offensive geht: Der Gemeinderat rechnet damit, dass die Corona-Krise in diesem Frühjahr zu einer weiteren Zunahme des Verkehrsaufkommens auf den Promenaden und damit zu zusätzlichem Konfliktpotenzial führen wird.