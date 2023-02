In Belp von Auto erfasst – Fussgänger nach Verkehrsunfall verstorben Der Mann, der am Dienstag in Belp auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst wurde, ist im Spital verstorben.







Am Dienstag war ein Fussgänger auf der Rubigenstrasse in Belp von einem Auto erfasst worden. Der Mann wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Dort ist er am Mittwochabend seinen Verletzungen erlegen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Beim Todesopfer handelt es sich um einen 66-jährigen im Kanton Bern wohnhaften Schweizer.



Gemäss aktuellen Erkenntnissen überquerte der Mann am Dienstag gegen 9 Uhr auf einem Fussgängerstreifen die Rubigenstrasse. Dort wurde er von einem aus Richtung Kehrsatz kommenden Auto erfasst. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.





