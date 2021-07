Das Auto fuhr einfach weiter – Fussgänger in Gampelen angefahren und verletzt Am Mittwoch ist in Gampelen ein Fussgänger von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Er musste ins Spital gebracht werden. Die Autofahrerin oder der Autofahrer beging Fahrerflucht.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen kurz vor 6.40 Uhr: Ein Fussgänger war vom Bahnhof Gampelen in Richtung Cudrefin unterwegs, als es auf der Cudrefinstrasse irgendwo zwischen dem Bahnhof und dem Eschenhof zu einem Unfall mit einem Auto kam. Dies berichtete die Kantonspolizei Bern am späten Mittwochnachmittag.

Der Fussgänger wurde vom Fahrzeug erfasst, zu Boden geschleudert und verletzt. Das Auto fuhr ohne anzuhalten weiter. Der verletzte Mann musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere der Lenker des Autos – gemäss Beschreibung eine dunkle Limousine, vermutlich der Marke Volkswagen – wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden.

chh/pd

