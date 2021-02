Die Polizei sucht Zeugen – Fussgänger in Biel angefahren – Auto fährt einfach weiter Am Sonntagnachmittag ist ein Fussgänger nahe der Bushaltestelle Taubenloch in Biel von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Das Auto fuhr danach einfach weiter.

Am Sonntagnachmittag stieg ein Mann gegen 14 Uhr aus einem vom Stadtzentrum Biel in Richtung Solothurn fahrenden Bus bei der Haltestelle Taubenloch aus. Danach ging er auf dem Trottoir entlang in Richtung Solothurn. Als er die Bürenstrasse überquerte, wurde er von einem Auto, welches in die Solothurnstrasse einbiegen wollte, touchiert.

Er stürzte und verletzte sich dabei leicht, das Auto – ein weisser Kombi – fuhr einfach weiter. Am Montag schliesslich meldete sich der betroffene Mann wegen des Vorfalls bei der Kantonspolizei Bern. Diese sucht nun Zeugen, um den genauen Hergang der Ereignisse klären zu können. Insbesondere der Lenker oder die Lenkerin des Autos wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden.

chh/pd