Unfall in Biel – Fussgänger bei Unfall verletzt Am Mittwochabend kam es in Biel an einem Fussgängerstreifen zu einem Verkehrsunfall. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Ein Mann wurde in Biel bei einem Unfall im Bereich eines Fussgängerstreifens verletzt. (Unfall) Foto: Raphael Moser

Am Mittwoch wurde der Kantonspolizei kurz nach 19 Uhr ein Verkehrsunfall in Biel am Mettlenweg gemeldet. Gemäss aktuellen Erkenntnissen befanden sich ein Mann und eine Frau bei der Verzweigung Büttenbergstrasse/Mettlenweg und wollten dort einen Fussgängerstreifen in Richtung der Bahngleise überqueren. In diesem Moment näherte sich auf dem Mettlenweg ein Auto aus Richtung Orpundstrasse.

Gemäss den Aussagen der Beteiligten, geriet der Fussgänger aus noch ungeklärten Gründen auf die Motorhaube des Autos. Der Fussgänger wurde dabei leicht verletzt. Am Auto entstand geringer Sachschaden.

Da der genaue Sachverhalt wegen unterschiedlicher Schilderungen bisher nicht geklärt werden konnte, sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Noch ist auch unklar, ob es sich überhaupt um einen Verkehrsunfall gehandelt hat. Personen, die das Geschehen am Mettlenweg beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei zu melden.

