Kolumne «Bern & so» – Fussballromantiker Von längst vergangenen Zeiten, als sich Fussballspieler selbst einwechselten, statt zu streiken. Michael Bucher

Der Ball rollt wieder. Endlich! Es gibt ja Leute, die glauben, durch die Corona-Seuche würde nun etwas Demut in ein ausser Kontrolle geratenes Milliardenbusiness zurückkehren. Was wohl Franck Ribéry dazu sagen würde? Vermutlich vor lachen an seinem 1200-Euro-Goldsteak ersticken.

Was ist nur aus dem Fussball geworden? Überbezahlte junge Schnösel, die mit dem «Lambo» ins Training fahren, Goldkettchen tragen und alle die gleiche behämmerte Sidecut-Frisur haben. Sie fühlen sich rebellisch, wenn sie bei einem Jahressalär von 15 Millionen Franken streiken, weil ihnen der Trainer zu wenig Anerkennung schenkt. Ob solchem Gebaren hätte ein Günter Netzer früher seine Mähne geschüttelt und müde gelächelt. Der Mann hat sich immerhin mal als Spieler selbst eingewechselt – und das Spiel noch gedreht! So geht Aufmüpfigkeit.