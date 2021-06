«Talentierteste Mannschaft» – Fussballlehrer Baumann schwärmt vom FC Prishtina Hansruedi Baumann hat mit dem FC Prishtina den Aufstieg in die 2. Liga interregional geschafft. Der 60-jährige Coach ist angetan von der Arbeit mit dem Migrantenteam auf und ausserhalb des Fussballplatzes. Adrian Lüpold

Fussballlehrer Hansruedi Baumann führte den FC Prishtina zum Aufstieg in die 2. Liga interregional und fühlt sich beim Migrantenteam in seiner Rolle als Coach pudelwohl. Foto: Andreas Blatter

Hansruedi Baumann hat im Fussball schon vieles erlebt. Als wirblige Offensivkraft im Dress des FC Thun steuerte er 1997 in seinem letzten Einsatz als Aktiver das entscheidende Tor im Aufstiegsspiel gegen den FC Tuggen bei, ballerte die Oberländer in seinem Abschiedsspiel also fast schon höchstpersönlich in die Nationalliga B.

Nach seiner Aktivkarriere machte sich Baumann zwischen 2000 und 2005 einen Namen als Trainer der U-18-Equipe der Oberländer, mit welcher er sensationell den Schweizer-Meister-Titel einheimste. Als er in der Folge auch den FC Spiez und die U-21-Mannschaft des FCT zu Aufstiegen in die 2. Liga interregional geführt und seine Fähigkeiten als Coach mehrfach untermauert hatte, stand einem Engagement als Cheftrainer der ersten Thuner Mannschaft in der Challenge League zu Beginn der Saison 2008/09 nichts mehr im Weg. Nach einer ansprechenden Vorrunde, kosteten ihn jedoch einige Niederlagen im Frühjahr 2009 den Job.