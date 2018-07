Helden für die Ewigkeit

Irgendwann sagte Didier Des­champs: «Ich glaube, unsere Spieler begreifen noch nicht, was mit ihnen passieren wird.»

Der französische Nationaltrainer hat viel Interessantes gesagt, seit seine Mannschaft am Sonntagabend in Moskau Weltmeister geworden ist. Dieser Satz bleibt hängen. Zum einen, weil Deschamps vor 20 Jahren auch als Spieler den WM-Titel gewonnen und selber irgendwann ­begriffen hatte, was mit einem Weltmeister in Frankreich passiert. Zum anderen, weil die Gefahr einer Überhöhung des französischen Triumphs und seiner Auswirkungen auf die Gesellschaft besteht.

Es ist ja wieder eine sehr multikulturelle Équipe tricolore, ­einige meinten gar scherzhaft, erstmals habe eine afrikanische Auswahl eine WM gewonnen. In diesen politisch schwierigen Zeiten kann der Erfolg dieser Migranten ein schönes Signal darstellen. Wird es aber für viele kaum, nicht zuletzt deshalb sagte Deschamps: «Es geht am Ende bei uns immer noch um Fussball. Und wir haben hart gearbeitet und viele gute Entscheidungen getroffen.» In diesem Zusammenhang muss dringend eine weitere Kernbotschaft des sehr rationalen und sehr klugen Spielers und Trainers Didier Deschamps erwähnt werden: «Ich habe nicht alle besten Fussballer an die WM mitgenommen. Sondern das beste Team.»

Keiner steht mehr für diese Aussage als Paul Pogba. Er ist einer der allerbesten Spieler Frankreichs. Und er stellt sich endlich in den Dienst des Teams. Einst war Pogba ein Exzentriker gewesen, der Gefahr lief, in einer Kategorie mit den Nasris, Benzemas, Ribérys zu landen, die sich mit flegelhaften Aktionen den Zorn ihrer Landsleute zugezogen hatten. An dieser WM fiel lange nur auf, dass Pogba nicht mit Allüren auffiel. Auf dem Feld arbeitete er fleissig und in defensiver Rolle, er spielte beinahe wie Deschamps früher. Seine aussergewöhnlichen Fähigkeiten demonstrierte er aber auch. Im Final beispielsweise mit diesem fantastischen Pass über 50, 60 Meter genau in den Lauf Kylian Mbappés, der das 3:1 einleitete. Torschütze: Pogba. «Wir dürfen stolz sein», sagte er, «denn wir haben als Team gewonnen.»

Tolle Perspektive für Katar

Den Franzosen waren die Diskussionen über ihre unattraktive, kühle, defensive Spielweise einerlei. «Wir sind Weltmeister», sagte Pogba, «das bleibt für immer.» Vorerst bleiben sie so lange Weltmeister wie seit den Italienern ab 1938 keine Nation mehr. Wegen des Zweiten Weltkriegs fand damals 12 Jahre keine WM statt. Frankreich darf den goldenen WM-Pokal immerhin rund viereinhalb Jahre behalten, weil die WM 2022 in Katar wegen der klimatischen Bedingungen im Winter ausgetragen wird.

Viele aus dem WM-Team werden kurz vor Weihnachten 2022 wieder dabei sein. Pogba ist 25, auch keiner der Stammverteidiger ist älter als 25, N’Golo Kanté ist 27 wie Antoine Griezmann, Mbappé sogar erst 19, zudem stehen im Kader mehrere hochbegabte Akteure, die noch keine 25 sind – wie die Offensivkräfte Ousmane Dembélé, Nabil Fekir und Thomas Lemar. Und es ­rücken ja weitere Toptalente nach, in jeder Reihe mehr als genügend. Es wird die komplizierte Aufgabe für Deschamps sein, vorerst auch für die Euro 2020 das beste Team zu nominieren.

Verletzungen ausgeschlossen, ganz sicher dabei sein wird ­Kylian Mbappé. Ganz abgesehen von seinen brillanten Qualitäten, die immer stärker an den früheren brasilianischen Superstar Ronaldo erinnern, ist der Stürmer auch von seiner Art her prädestiniert, den Weltfussball auf Jahre hinaus zu prägen. Mbappé ist locker, frisch, bis jetzt skandalfrei – und er wird nicht eine ganze grosse Karriere lang daran erinnert werden, noch nie Weltmeister geworden zu sein. Im Gegensatz zu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Neymar.

Es gibt ikonenhafte Bilder des französischen Triumphs in Moskau. Pogba, der nach dem Sieg wie ein kleines Kind kopfvoran über den vom Regen durchnässten Rasen rutscht. Mbappé, der eine junge Pussy-Riot-Aktivistin, die während des Finals über den Platz flitzte, abklatscht. Oder Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, noch so ein junger Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft, wie er in der VIP-Loge enthemmt jubelt.

Vorahnung von Deschamps

Die Herzen neutraler Beobachter hat diese unverschämt talentierte französische Mannschaft mit ihren zumeist nüchternen Vorträgen jedoch kaum gewonnen. Und Befürchtungen, an grossen Turnieren drohe nun eine Hegemonie Frankreichs, sind übertrieben. Auch bei den anderen europäischen Branchengrössen England, Deutschland, Italien, Spanien und Portugal warten jede Menge vielversprechende Akteure auf den Durchbruch. Im Land des Rekordweltmeisters Brasilien ­ohnehin, zudem werden Alisson, Casemiro, Philippe Coutinho, Gabriel Jesus und vor allem Neymar in Katar erneut dabei sein. «Wir werden viel leisten müssen», sagte Deschamps irgendwann in Moskau noch, «um den Titel verteidigen zu können.»

Vor den Kroaten, diese Prognose sei erlaubt, werden sich die Franzosen eher nicht fürchten müssen. Die starke Generation um Luka Modric (32) ist in die Jahre gekommen, zudem wird der Weg in den Final kaum noch einmal so einfach sein wie diesmal. «Schade, wir waren stärker, die Franzosen haben doch nur abgewartet», sagte Kroatiens Abwehrchef Dejan Lovren, «aber im Fussball gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft.»

Dalic, der gute Verlierer

Solche Voten von unterlegenen Gegnern kennen die Franzosen, es juckt sie nicht. Als ausgesprochen guter Verlierer präsentierte sich Zlatko Dalic. Kroatiens Coach meinte zwar, er verstehe die Elfmeterentscheidung durch Videobeweis zugunsten Frankreichs im Final überhaupt nicht. «Aber der Schiedsrichter hat nur entschieden, wie er es gesehen hat.» Über den zuweilen bizarren Videobeweis mochte sich ­Dalic nicht länger aufhalten. Er sprach lieber davon, dass seine Spieler erst mit Abstand realisierten, welch Leistung sie vollbracht hätten. Die Kroaten haben ebenfalls noch nicht begriffen, was mit ihnen passieren wird. Auch sie sind in ihrer Heimat nun Helden für die Ewigkeit.