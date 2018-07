Der Bock von Lloris und alle sechs Treffer

Eigentlich wäre alles klar gewesen: Mit einem Doppelpack durch Paul Pogba und Kylian Mbappé führen die Franzosen in Moskau gegen Kroatien mit 4:1. Aber weil Frankreichs Goalie Hugo Lloris in der 69. Minute patzt, kommt mit dem zweiten kroatischen Treffer noch einmal Spannung auf.

Die französische Abwehr lässt in der Folge kein Tor mehr zu, la Grande Nation darf sich nach dem Schlusspfiff über den zweiten WM-Titel im Fussball freuen. Übrigens: Nur vor 60 Jahren fielen in einem WM-Final mehr Tore als bei Frankreichs 4:2-Sieg gegen Kroatien, schreibt die Agentur SDA. An der WM 1958 siegte Brasilien in Stockholm gegen Schweden mit je zwei Toren von Pelé und Vava 5:2.

Lloris Fehler ist nicht die einzige seltsame Aktion in diesem attraktiven und torreichen Final. Ausgerechnet Ivan Perisic, der das 1:1 erzielt hat, passiert ein unglückliches Handspiel im eigenen Strafraum. Nach Konsultation des Videos zeigt Schiedsrichter Nestor Pitana auf den Penaltypunkt.

Antoine Griezmann übernimmt die Verantwortung und trifft zum 2:1 für die Franzosen (38.).

Schon das erste Goal hätte aus kroatischer Sicht nicht sein müssen. Nachdem Griezmann nach einer kleinen Berührung zu Boden geflogen ist, pfeift der argentinische Schiedsrichter in der 18. Minute einen Freistoss für Frankreich – das hätte man auch anders sehen können.

Wie dem auch sei: Griezmann flankt in die Mitte, wo ausgerechnet Kroatiens kopfballstarker Stürmer Mario Mandzukic den Ball ins eigene Tor ablenkt. Ein ärgerlicher Treffer für den Aussenseiter.

Ivan Perisic gleicht das Missgeschick mit seinem schönen Treffer zum 1:1 zehn Minuten später aus. Aber später passiert dem gleichen Spieler das Hands im Strafraum. Kroatien liegt zur Pause 1:2 zurück.

