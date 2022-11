Spanien gewinnt Generalprobe, Japan verliert gegen Kanada

Die spanische Nationalmannschaft hat ihr einziges Testspiel vor der WM gewonnen. Die Mannschaft von Nationaltrainer Luis Enrique setzte sich am Donnerstag gegen Jordanien 3:1 durch und zeigte sich zehn Tage vor dem WM-Spiel gegen Deutschland (27. November) in Top-Form. Die Treffer für «La Roja» erzielten in der jordanischen Hauptstadt Amman Ansu Fati in der 12. Minute, Gavi (55.) und Williams (83.). Den Ehrentreffer für die Gastgeber erzielte Saleh nach einem Fehler von Azpilicueta in der 91. Minute.

Ansu Fati (vorne) und die spanische Nationalmannschaft gestalten ihre WM-Generalprobe gegen Jordanien erfolgreich. Foto: AFP

Der Weltmeister von 2010 spielte traditionell offensiv, war meist in Ballbesitz und gewann fast alle Zweikämpfe. Die Jordanier spielten defensiv, konnten jedoch einige Male gegen die weit vorn aufgestellten Spanier kontern. Dabei zeigte die spanische Verteidigung teilweise leichte Schwächen, die die Gastgeber aber meistens nicht zu nutzen wussten.

Spanien trifft an der WM in Gruppe E neben Deutschland zum Auftakt auf Costa Rica (23.11., 17 Uhr) und beendet die Gruppenphase am 1. Dezember gegen Japan. Die Japaner verloren ihre WM-Generalprobe am Donnerstag gegen WM-Teilnehmer Kanada 1:2. Yuki Soma (9. Minute) hatte die Japaner früh in Führung gebracht. Kanadas Abwehrchef Steven Vitoria glich schnell (21.) aus. Für das Siegtor der Kanadier sorgte Lucas Cavallini per Foulpenalty in der Nachspielzeit.

Portugal gewinnt ohne Ronaldo deutlich

Ohne Superstar Cristiano Ronaldo hat Portugals Nationalmannschaft ihren letzten Test vor der WM souverän bestanden. Die Auswahl von Coach Fernando Santos gewann am Donnerstagabend in Lissabon 4:0 gegen das nicht für die WM qualifizierte Nigeria. Mittelfeldspieler Bruno Fernandes von Manchester United brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack früh in Führung (9. Minute/35./Handelfmeter), Goncalo Ramos (82.) und Joao Mario (84.) legten in der Schlussphase für den WM-Mitfavoriten nach. Keeper Rui Patricio hielt zudem einen Foulelfmeter der Nigerianer (81.).

Der Europameister von 2016 reist am Freitag nach Katar. Am Donnerstag kommender Woche trifft das Team zum WM-Auftakt auf Ghana. Weitere Gegner in der Gruppe H sind Uruguay und Südkorea. (dpa)