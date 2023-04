Starker Gegner

Ein Selbstläufer wird das heutige Spiel mitnichten – mit dem FC Luzern gastiert das aktuell stärkste Auswärtsteam der Liga (25 Punkte in 15 Partien) im Wankdorf. Und die Innerschweizer kämpfen mit Sicherheit um jeden Punkt, sind sie doch mitten im Rennen um Platz zwei, der für die Champions-League-Qualifikation berechtigen würde.

Ein Abschneiden, das umso bemerkenswerter ist, wenn man bedenkt, dass die Luzerner noch in der letzten Saison den Abstieg in die Challenge League erst in der Barrage gegen Schaffhausen abwenden konnten.