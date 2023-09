Super League: St. Gallen schlägt Lausanne-Sport und schliesst zur Tabellenspitze auf

Der FC St. Gallen gewinnt zu Hause gegen Lausanne-Sport 2:1 und bleibt damit das vierte Spiel in Serie ungeschlagen. Fabian Schubert brachte das Heimteam in der 74. Minute in Führung. Lausannes Anel Husić sorgte in der 84. Minute mit einem Eigentor dann für die Vorentscheidung, an der auch Brighton Labeaus Tor zum 2:1 in der 90. Minute nicht mehr ändern konnte. Dank dem Sieg über Lausanne-Sport, schliessen die Ostschweizer – zumindest vorübergehend – zum FC Zürich an die Tabellenspitze auf.

Der FC Winterthur und Yverdon Sport trennen sich 1:1. Die Zürcher waren in der 1. Hälfte das dominanter Team und gingen verdient in Führung, schafften es aber nicht diese auszubauen. Dies rächte sich in der ausgeglichenen 2. Halbzeit in der die Gäste in der 88. Minute noch den Ausgleich erzielen konnten. (lob/pka)