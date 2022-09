Serie A: Aebischer spielt unentschieden, Rodriguez verliert

In der Serie A standen am Donnerstagabend zwei Schweizer im Einsatz. In den verbleibenden zwei Spielen der vierten Runde setzt sich Atalanta gegen Torino mit 3:1 durch. Kurz vor der Pause fällt das 1:0 durch Koopmeiners per Penalty (45+4.), direkt nach der Pause doppelt er für Bergamo nach (47.) und kurz vor Schluss gelingt ihm gegen das Team von Ricardo Rodriguez – wieder per Penalty – das 3:1 (84.). Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die Turiner schiesst Vlasic (77.). Rodriguez spielte die vollen 90 Minuten.

Michel Aebischer wird beim 1:1-Unentschieden von Bologna gegen US Salernitana in der 81. Minute eingewechselt. Torschütze für Aebischers Team ist Österreicher Marko Arnautovic. Er trifft vom Punkt. Boulaye Dia gleicht für die Gäste in der 88. Minute aus. (nka/gae)