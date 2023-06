Super League: Schweizer Schiedsrichter zeigen sich selbstkritisch

Die Schweizer Spitzenschiedsrichter haben am Freitag an einer Medienkonferenz in Muri bei Bern Bilanz gezogen. Grossmehrheitlich zeigten sich die Beteiligten zufrieden mit den Leistungen, «aber hundertprozentig glücklich sind wir nicht», sagt Schiedsrichter-Chef Dani Wermelinger. Die Unparteiischen im Stadion müssten besser werden, sagt er. «Und der VAR war zu detektivisch unterwegs. Wir müssen die Interventionsschwelle wieder erhöhen.» Der VAR soll nur dann eingreifen, wenn wirklich ein klarer und offensichtlicher Fehler vorliegt. «Wir werden die Sommerpause und unsere Saisonvorbereitung nutzen, um an diesem Thema zu arbeiten», meint Wermelinger weiter.

Schiedsrichter-Chef Dani Wermelinger bei der Medienkonferenz in Bern. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

In der ersten Super-League-Saison mit Videoschiedsrichter 2019/2020 veränderte der VAR insgesamt 36 Entscheide, in der soeben abgelaufenen waren es 74, also mehr als eine Verdoppelung. Nun soll diese Zahl wieder sinken. Durch bessere Entscheide im Stadion, wie auch mehr Augenmass beim VAR.

Zu reden gab noch einmal der Penaltyentscheid beim Spiel des FC Zürich in Basel, der zum späten Siegtreffer des FCZ führte. Für Wermelinger war dies der Tiefpunkt des Schiedsrichterwesen in dieser Saison, weil der VAR den offensichtlich falschen Entscheid des Schiedsrichters sogar noch bestätigte. Als er das gesehen habe, sei er wütend gewesen, sagt Wermelinger. «Aber die Öffentlichkeit hat das Bild, dass Videoschiedsrichter keine Fehler machen. Doch, wo Menschen am Werk sind, wird es immer Fehler geben.»

Hoffnungen setzen die Schiedsrichter in die kalibrierten Abseitslinie, die im Cupfinal getestet wurde und in der kommenden Saison eingeführt wird. (dwu)