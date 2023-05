Premier League: City ist Meister, Liverpool patzt

Der Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji wird in seiner ersten Saison bei Manchester City gleich englischer Meister. Weil der Tabellenzweite Arsenal am Samstag mit 0:1 (0:1) bei Nottingham Forest unterlag, ist den Citizens der erste Platz in der Premier League nicht mehr zu nehmen. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola hat vier Punkte Vorsprung auf Arsenal, das nur noch eine Partie zu absolvieren hat. Für City wird das Heimspiel gegen den FC Chelsea nun zur Meisterfeier.

Arsenal verlor bei Nottingham Forest, das dadurch Klassenverbleib sicher hat, durch ein Tor von Taiwo Awoniyi (19. Minute). Granit Xhaka wurde nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt, Remo Freuler kam bei Nottingham nicht zum Einsatz. Die Londoner hatten die Premier-League-Tabelle fast die gesamte Saison angeführt, im Endspurt jedoch Nerven gezeigt. In den letzten acht Spielen ging das Team von Mikel Arteta nur zweimal als Sieger vom Platz. Dagegen gewann Titelverteidiger City zuletzt elf Liga-Spiele in Serie, darunter auch das direkte Duell mit Arsenal.

Die fünfte Meisterschaft in sechs Jahren für Manchester City ist der erste von drei möglichen Titeln in dieser Saison. Am 3. Juni bestreitet Guardiola mit seinem Team das Endspiel im FA Cup gegen den Lokalrivalen Manchester United. Eine Woche später steigt in Istanbul das Finale der Champions League, in dem City auf Inter Mailand trifft.

Bei Manchester City eine tragende Figur geworden: Manuel Akanji, hier im Champions-League-Halbfinal mit Bernardo Silva. Adam Vaughan (EPA/Keystone)

Der FC Liverpool droht erstmals seit sieben Jahren die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kam am Samstag im Premier-League-Heimspiel gegen Aston Villa nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, während Konkurrent Manchester United 1:0 (1:0) in Bournemouth gewann.

Bei drei Punkten Rückstand auf Platz drei und vier und nur noch einer ausstehenden Partie muss der Champions-League-Sieger von 2019 darauf hoffen, dass Man United oder Newcastle United sowohl ihr Nachholspiel als auch die letzte Saisonpartie verlieren. Im Fall von Newcastle müsste Liverpool obendrein einen Rückstand in der Tordifferenz von sieben Treffern aufholen.

Der Startplatz in der Europa League ist den Reds hingegen bereits sicher. Weil nur noch Brighton & Hove Albion vorbeiziehen könnte, schliesst Liverpool die Saison auf jeden Fall mit einem Platz unter den ersten Sechs ab.

In seinem letzten Heimspiel für Liverpool erzielte Roberto Firmino (89. Minute) den späten Ausgleich im Stadion Anfield. Damit wahrte der Brasilianer seinem Team zumindest die Minimalchance auf die Königsklasse, nachdem Jacob Ramsey (27.) Aston Villa in Führung geschossen hatte. Die Gäste aus Birmingham hatten zuvor einen Strafstoss vergeben. Nach einem Foul von Ibrahima Konaté an Villas Ollie Watkins schoss der Gefoulte den Foulelfmeter weit am Tor vorbei. (DPA/mro)