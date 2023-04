Super League: Luzern springt auf Platz 2

Nach dem vielumjubelten 2:1-Sieg nach Verlängerung in der Conference League gegen Nizza am Donnerstag und dem ersten Europacup-Halbfinal seit zehn Jahren wurde der FCB im Ligaalltag mit einer 0:2-Heimniederlage gegen den FC Luzern auf den harten Boden der Realität zurückgeholt. Damit sind die Basler in der Super League seit drei Partien sieglos.

Den Baslern war gegen den FCL die Müdigkeit und Kraftlosigkeit nach intensiven 120 Minuten in Nizza anzumerken. Diese Basler Harmlosigkeit wurde schliesslich in der 71. Minute bestraft: Sorgic spielte einen Doppelpass mit Frydek und schoss anschliessend flach und wuchtig ins rechte Eck. Inmitten einer Basler Druckphase nutzten die Luzerner die entstandenen Räume: Luuk Breedijk traf in der 89. Minute zur Entscheidung. Durch den Sieg zog Luzern an Servette vorbei auf Rang 2.

Drei Rote Karten, zwei Tore und einen späten Heimsieg hatte die Partie zwischen Lugano und dem FC Sion zu bieten. Valenzuela (90.) und Amoura (90.+4) trafen kurz vor Schluss für die Tessiner. (dsc/tzi)