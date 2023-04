Bundesliga: Freiburg mit Jubiläumstor zum Jubiläumssieg

Der SC Freiburg hat im Rennen um die Champions-League-Plätze einen hart erkämpften Auswärtssieg eingefahren. Die Breisgauer gewannen bei Aufsteiger Werder Bremen nach einem 0:1-Rückstand noch 2:1 und feierten den 250. Sieg ihrer Bundesliga-Geschichte. Als Tabellenfünfter haben die Freiburger nur einen Punkt Rückstand auf Platz 4, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.

Die Bremer waren durch Philipp (46.) in Führung gegangen. Doch Sallai (67.) gelang der Ausgleich für die Gäste, es war zugleich das 1000. Bundesligator für Freiburg. Den Siegtreffer erzielte Lucas Höler (71.).

Dämpfer für Union Berlin

Union Berlin hat im Kampf um einen Platz in der Champions League einen weiteren Dämpfer kassiert. Die Köpenicker kamen am Sonntag im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten VfL Bochum nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Beim 200. Pflichtspiel von Trainer Urs Fischer brachte Josip Juranovic die Eisernen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Kevin Stöger glich per Foulelfmeter (55.) für Bochum aus. Der VfL festigte mit dem Remis Platz 15, konnte aber eine lange Überzahl nicht für den Sieg nutzen. Unions Paul Jaeckel sah in der 64. Minute Gelb-Rot.

Die Siegesserie von Bayer Leverkusen ist beendet. Beim VfL Wolfsburg reichte es am Sonntagabend nach zuvor fünf Liga-Erfolgen nacheinander für die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso nur zu einem 0:0. Leverkusen verpasste damit den Anschluss an die Champions-League-Plätze und ist mit 44 Punkten Tabellensechster. Am Donnerstag geht es für die Werkself bei Union Saint-Gilloise in Belgien nach dem 1:1 im Hinspiel um den Einzug in das Halbfinal in der Europa League. Der VfL Wolfsburg bleibt mit 39 Punkten Bundesliga-Neunter. (DPA)