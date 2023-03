EM-Qualifikation: Frankreich und Niederlande siegen

Gruppe B: Frankreich feiert in der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Benjamin Pavard hat die Franzosen mit einem herrlichen Treffer zum nächsten Sieg geschossen. Dank des Tores des Abwehrspielers vom FC Bayern München setzte sich der WM-Zweite am Montagabend in Dublin gegen Gastgeber Irland 1:0 durch. Nach einem Fehler in der irischen Abwehr traf Pavard in der 50. Minute mit einem strammen Schuss unter die Latte.

Auch die Niederländer durften sich nach dem 0:4-Dämpfer gegen Frankreich über den ersten Erfolg in der Qualifikation freuen. Gegen Aussenseiter Gibraltar gab es ein 3:0. Memphis Depay (23.) und Nathan Aké (50./82.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Ronald Koeman. Nach einer Roten Karte für Liam Walker musste Gibraltar ab der 51. Minute in Unterzahl spielen.

Gruppe E: Polen hat unter dem neuen Nationaltrainer Fernando Santos den ersten Sieg geholt. Karol Swiderski (41.) schoss das entscheidende Tor beim 1:0 gegen Albanien. Tschechien spielte trotz Überlegenheit und mehrerer guter Chancen in Moldawien nur 0:0.

Gruppe F: Österreich hat den zweiten Erfolg in der Qualifikation eingefahren. Florian Kainz (68.) und Michael Gregoritsch (88.) sorgten in Linz für einen späten 2:1-Sieg gegen Estland. Rauno Sappinen (25.) hatte die Gäste in Führung gebracht. Zuvor scheiterte Gregoritsch früh vom Elfmeterpunkt. Schweden gewann zuhause standesgemäss 5:0 gegen Aserbaidschan.

Gruppe G: Serbien bleibt auch nach dem zweiten Spiel der EM-Qualifikation makellos. In Montenegro gewann die Serben dank zweier Tore (78./96.) von Juventus-Stürmer Dudan Vlahovic spät 2:0. Ohne Verlustpunkt und Gegentor steht auch Ungarn da – wenn auch mit einem Spiel weniger. Ihren Auftakt gewann die Ungarn zuhause gegen Bulgarien 3:0.

(DPA/tzi)