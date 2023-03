EM-Qualifikation: Lee Casciaro schnappt sich Ibrahimovics Altersrekord

41 Jahre und 176 Tage: Lee Casciaro aus Gibraltar (links) ist der älteste Spieler, der je in der EM-Qualifikation eingesetzt wurde. Foto: Joao Matos (Keystone)

Zlatan Ibrahimovic hat einen Altersrekord von Italiens Torwart-Legende Dino Zoff geknackt – der älteste jemals in der EM-Qualifikation eingesetzte Spieler ist der schwedische Stürmerstar trotzdem nicht. Weil Lee Casciaro aus Gibraltar bei der 0:3-Niederlage gegen Griechenland am Freitagabend ebenfalls spielte, hält der Angreifer nun mit 41 Jahren und 176 Tagen die Bestmarke, wie die Uefa mitteilte.

Casciaro war im Algarve-Stadion in Portugal in den ersten 85 Minuten der Partie dabei, der vier Tage jüngere Ibrahimovic wurde beim 0:3 von Schweden gegen Belgien in Solna in der 73. Minute beim Stand von 0:2 eingewechselt. Ändern konnte der Altstar des AC Mailand im Alter von 41 Jahren und 172 Tagen nichts mehr an der Heimniederlage. Belgien startete mit dem neuen Trainer Domenico Tedesco damit glänzend in die EM-Qualifikation.

Die bisherige Altersbestmarke hielt fast 40 Jahre lang. Bislang ältester Akteur in einem Spiel der EM-Qualifikation war Schlussmann Zoff. Der Weltmeister von 1982 war bei Italiens Partie in Schweden am 29. Mai 1983 41 Jahre und 90 Tage alt. (DPA)