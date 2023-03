England: Solidärität mit Lineker – Experten und Moderatoren boykottieren «Match of the Day»

Das Chaos bei der BBC nach der vorübergehenden Absetzung von Gary Lineker geht weiter. Nachdem der Sender dem bestbezahlten Moderator von «Match of the Day» eine Zwangspause verordnete, weil dieser in einem Tweet die Asylpolitik der konservativen britischen Regierung kritisiert hatte, solidarisieren sich seine Kollegen mit ihm. Die früheren englischen Nationalspieler Alan Shearer und Ian Wright kündigten an, nicht an der Fussballsendung teilzunehmen. «Ich habe der BBC gesagt, dass ich morgen nicht dabei bin. Solidarität.», twitterte Ian Wright am Freitag. Diesem Boykott schlossen sich sämtliche Kommentatoren und Experten an.

Damit wird «Match of the Day» am Samstag in einer Notversion erscheinen, wie der Sender mitteilte, nachdem er keinen Ersatz für Lineker und seine Kollegen auftreiben konnte: «Wir verstehen ihre Position und haben beschlossen, dass sich die Sendung auf das Spielgeschehen ohne Studiomoderation oder Experten konzentrieren wird.» Erstmals überhaupt wird das Format also nur mit reinen Bildern der Premier-League-Spiele

Die englische Profi-Fussballergewerkschaft PFA teilte mit, sie unterstütze Spieler, die für die Sendung keine Interviews geben wollten. «Wir würden alle Mitglieder unterstützen, die mit Konsequenzen konfrontiert wären, weil sie sich entscheiden, ihren TV-Verpflichtungen nicht nachkommen», hiess es in der Mitteilung der PFA. Der Mitteilung zufolge sollte es am Samstag keine Interviews für «Match of the Day» Spielern geben.

Lineker, der die Sendung seit 1999 moderiert, hatte am Dienstag getwittert, die Sprache, mit der die konservative Regierung für ihre umstrittene Asylgesetzgebung werbe, sei «Deutschland in den 1930er Jahren nicht unähnlich». Premierminister Rishi Sunak und Innenministerin Suella Braverman reagierten empört. Mehrere Abgeordnete der Konservativen Partei forderten die BBC, die sich einer strikten Neutralität verschrieben hat, auf, sich von Lineker zu trennen. Der Sender verlangt nun von Lineker, er solle «sich davon fernhalten, in parteipolitischen Fragen oder politischen Kontroversen Partei zu ergreifen».

Die britische Regierung will Migranten, die ohne offizielle Erlaubnis einreisen, zunächst in Unterkünften festhalten und dann nach Ruanda oder in andere Staaten ausweisen. Das Recht, Asyl zu beantragen, soll ihnen entzogen werden. Die Pläne könnten gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstossen. (kai/DPA)