Super League: Balotelli wütet bei Pleite gegen St. Gallen

Er geht verbissen in die Zweikämpfe, diskutiert mit dem Schiedsrichter und dirigiert die Teamkollegen: Mario Balotelli. Seines Zeichens Captain des FC Sion. Zum Auftakt ins Jahr 2023 war er noch gesperrt, dann Ersatz, wieder gesperrt und nachdem er zu spät zum Abschlusstraining erschien, strich ihn Trainer Fabio Celestini gar aus dem Kader. Vor Wochenfrist die Wende, Celestini nominiert ihn fürs Spiel gegen Winterthur als Captain, «da er uns aktuell mit seiner Erfahrung helfen kann». Der 32-jährige Stürmer muss am Samstag gegen St. Gallen jedoch mitansehen, wie Cyprien den Ball nonchalant per Hacke spielen will, Guillemenot energisch dazwischengeht und nach dem Ballgewinn Dajaku lanciert.

Es ist nicht der Tag von Mario Balotelli. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Dessen Abschluss kann Sion-Goalie Heinz Lindner zwar noch parieren, doch gegen den Nachschuss von Akolo ist auch er machtlos (33.). Balotelli enerviert sich, fühlt sein Team ungerecht behandelt. Seine Reaktion: Auf dem Feld grätscht er Görtler um und ist mit der gelben Karte noch gut bedient. In der Halbzeitpause macht er sich auf, um dem Schiedsrichtergespann um Stefan Horisberger seine Sicht der Dinge näher zu bringen. Zusammen mit Präsident Christian Constantin wütet er vor der Referee-Kabine.

Weit weniger energisch zeigt sich sein Team in der zweiten Halbzeit. In der 47. Minute kann Basil Stillhart nach einem Eckball unbedrängt zum 2:0 einnicken. Eine knappe Viertelstunde später setzt sich Emmanuel Latte Lath gegen vier Sion-Verteidiger durch und Grégory Karlen darf zum 3:0 vollenden. Und Dimitri Cavare geht im eigenen Strafraum so ungestüm in den Zweikampf mit Görtler, dass Guillemenot den 4:0-Endstand per Penalty erzielen kann. Erinnerungen an den 12. November des letzten Jahres werden wach. Da verlor Sion zuhause gegen St. Gallen 2:7, Constantin hatte genug der misslichen Dinge gesehen und entliess Trainer Paolo Tramezzani. Die Bilanz von Nachfolger Celestini: 6 Spiele, 0 Siege, 2 Punkte. Dieser Leistungsausweis dürfte den Sion-Präsidenten keinesfalls besänftigen. (tre)