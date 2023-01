Super League: Basel verliert gegen Luzern

Bittere Niederlage für den FC Basel in der Heimpartie gegen Luzern: Nach dem Unentschieden zum Rückrundenauftakt in St. Gallen unterlag das Team von Trainer Alex Frei nun im Joggeli gegen die Zentralschweizer 2:3.

Zeki Amdouni brachte das Heimteam nach 17 Minuten in Führung. Mit einem Schuss aus spitzem Winkel traf der Stürmer via Innenpfosten zum 1:0. Die Führung war absolut verdient, agierten die Basler in der Startphase dominant. Doch die Gäste steckten nicht zurück, im Gegenteil: Dank Toren von Pascal Schürpf und Ardon Jashari kehrten sie in der zweiten Halbzeit die Partie, ehe Andi Zeqiri für die Basler ausgleichen konnte.

Die Schlussphase hatte es dann in sich, mit einigen Chancen auf beiden Seiten. In der 89. Minute war es dann Luzerns Benjamin Kimpioka, der die in der Defensive nicht aufmerksamen Basler bestrafte und zum 3:2-Endstand traf.

Somit überholt der FCL den FCB in der Tabelle und steht neu auf Rang 5, während die Mannschaft von Alex Frei auf den 6. Platz abrutscht und mit einem Spiel mehr bereits 16 Zähler Rückstand auf YB hat. (tmü)