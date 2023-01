Copa del Rey: Benzema führt Real in den Halbfinal

Real Madrid steht nach einem Kraftakt im Halbfinal des spanischen Cups. Mit einem Tor in der ersten Halbzeit der Verlängerung führte Karim Benzema die Königlichen am Donnerstagabend zum späten 3:1 (1:1, 0:0) im brisanten Stadtderby gegen Atlético Madrid. Der Franzose traf im Heimspiel in der 104. Minute und drehte damit den Viertelfinal. Atlético war früh durch Alvaro Morata (19.) in Führung gegangen, ehe Rodrygo (79.) Real in die Verlängerung rettete. Stefan Savic sah bei Atlético kurz vor dem zweiten Gegentreffer die Gelb-Rote Karte (99.). Für den Schlusspunkt sorgte Vinicius Junior (120.+1).

Gegen wen es nun in der Vorschlussrunde geht, wird bereits am Freitag ausgelost. Auch der FC Barcelona, Osasuna und Athletic Bilbao stehen im Halbfinal. Bilbao hatte sich 3:1 gegen Valencia, wo der Schweizer Internationale Eray Cömert in der Verteidigung stand und die Gelbe Karte sah, durchgesetzt. (dpa/tmü)