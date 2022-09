Super League: GC mit glanzlosem Sieg gegen Winterthur

Eine Woche nach der schwachen Leistung bei Servette holen die Grasshoppers wieder drei Punkte. Dank dem 3:0 gegen den FC Winterthur überholen sie Sion und stehen neu auf Rang 4 der Tabelle. Erst einmal haben sie verloren, dafür nun dreimal gewonnen.

Gegen Winterthur reicht für diesen dritten Sieg ein mittelmässiges Spiel. In einer ersten Halbzeit, die arm an fussballerisch schönen Momenten ist (Torschussverhältnis 2:1), gehen die Grasshoppers in der 27. Minute in Führung. Dion Kacuri, 18 Jahre jung und erstmals in der Startformation, macht das Tor, er hat das Glück, dass sein Distanzschuss noch entscheidend abgelenkt wird. Es ist keine schöne Partie im Letzigrund, Winterthur macht, was möglich ist, und GC ist davon phasenweise sehr weit entfernt.

Erstmals in der Startformation, erstes Super-League-Tor: Dion Kacuri (r.). Foto: Keystone

In der zweiten Halbzeit entwickelt sich ein Spiel der Befreiungsschläge und Fouls, Distanzschüsse von Winterthurs Ramizi und GCs Morandi fliegen Richtung Fankurven. Das dauert eine Weile so, dann treffen die Grasshoppers dafür gleich doppelt. Erst macht Tomas Ribeiro nach einer Stunde und einem Eckball des eingewechselten Petar Pusic das 2:0, dann findet der ebenfalls gerade erst ins Spiel gekommene Francis Momoh in der Mitte Hayao Kawabe, die Tore fallen innert zwei Minuten. Und sie gehören zu den letzten lichten Momenten dieser Partie. (mro)